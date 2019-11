Wildeshausen Die Temperaturen liegen um die Null-Grad-Grenze. Doch Mario Bögemann ist gern an der frischen Luft. „Der Garten ist mein Hobby“, sagt der 56-jährige Wildeshauser. „Ich mache die Pläne; meine Frau muss arbeiten.“ Er würde gern mehr mit anpacken, doch nach der Amputation seines rechten Beines ist Mario Bögemann auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit seiner Geschichte möchte er Betroffenen Mut machen. „Mein Motto lautet: Nicht aufgeben“, sagt er durchaus mit Stolz.

Die Leidensgeschichte des gebürtigen Rheinländers, der „im ersten Berufsleben“ im Bergbau in Duisburg gearbeitet hat, beginnt im Jahr 2013. Wegen starker Durchblutungsstörungen schickt ihn seine Diabetologin zur Behandlung ins Krankenhaus nach Cloppenburg. Dort entscheiden die Mediziner, dass ein sofortiger Eingriff notwendig wird. Sie schicken ihren Patienten ins Pius-Krankenhaus nach Oldenburg. Bögemann wird an der rechten Leiste operiert. „Dabei war mein linkes Bein viel mehr gefährdet“, wie er später erfährt.

Haut verpflanzt

Bei einer weiteren Operation des linken Beines werden Entzündungen behandelt und die Haut verpflanzt. „Es waren wahnsinnige Schmerzen. Ich hätte an die Decke gehen können“, erinnert er sich nur ungern. Doch das linke Bein wird gerettet. Bei den Untersuchungen stellen die Ärzte fest, dass der Wildeshauser einen Gendefekt hat, der zu Gefäßmissbildungen führt.

Dann geschieht das Unfassbare: Bögemann ist erst wenige Tage nach der wochenlangen Behandlung zu Hause, da rutscht er in seiner Wohnung aus. „Ich hatte wahnsinnige Schmerzen im rechten Bein.“ Da ohnehin eine nachstationäre Behandlung ansteht, begibt er sich erneut ins Krankenhaus nach Cloppenburg. Dort wollen ihm die Ärzte eine Vene aus dem Oberarm ins rechte Bein einsetzen. „Bei der OP ist denen dann die Ader um die Ohren geflogen“, erzählt Bögemann im typischen Ruhrpott-Dialekt. „Die mussten mich ins Wachkoma legen.“

Bögemanns Ehefrau Maria wird ins Krankenhaus geholt. „Wir haben glücklicherweise eine Patientenverfügung“, sagt er. Weil unterhalb des Kniegelenks das Gewebe abgestorben ist, entscheidet sie auf Anraten der Ärzte, dass der Unterschenkel amputiert wird. Bei einer zweiten OP entfernen die Chirurgen auch das Kniegelenk.

Am Nikolaustag, den 6. Dezember 2015, wird Bögemann in die Reha-Klinik nach Lingen/Emsland entlassen. Er lernt, mit einer Prothese zu laufen. Das klappt anfangs recht gut. Doch dann platzt die Narbe. Weil die Blutung nicht gestillt werden kann, klingeln Stationsarzt und Nachtschwester den Chefarzt aus dem Bett. Bögemann wird zurück ins Cloppenburger Krankenhaus gebracht. Er wird erneut operiert und landet auf der Intensivstation. Wie sich herausstellt, hatte eine Gewebeentzündung die Heilung verhindert. Im April 2016 darf er endlich nach Hause.

„Mehr als zwei Jahre im Krankenhaus: Das ist schon heftig“, sagt er. Der Stationspfleger habe ihm schon geraten einen Briefkasten für den „Zweitwohnsitz“ im Cloppenburger Klinikum anzubringen. So weit sollte es nicht kommen, auch wenn noch über Wochen Blut aus der Narbe austritt und jeden Morgen und jeden Abend der Verband gewechselt werden muss. „Das hat sich bis 2017 hingezogen.“ Seinen Beruf – Bögemann hatte sich bereits in den 1980er-Jahren zum Schlachter umschulen lassen – kann er nicht mehr ausüben. Er ist Frührentner und auf den Rollstuhl angewiesen.

Ohne die großartige Unterstützung seiner Frau, deren Namen der gebürtige Italiener angenommen hat, und seiner vielen Freunde hätte er alles nicht geschafft, sagt er. Die Wachkompanie der Schützengilde, in die er 1998 eintrat, hilft beim Umzug, nachdem die Wohnung barrierefrei umgebaut ist. Ein Bekannter baut kleine Rampen zum Hauseingang und in den Garten, die er leicht im Rollstuhl bewältigen kann. Und regelmäßig nimmt ihn der Schwager mit zum Angeln.

„Können mehr erreichen“

Mit seinem Lebensmut will Mario Bögemann auch weitere Betroffene anstecken. Darum steht er gemeinsam mit Anke Hauenschild und Claudia Kwaschnowitz an der Spitze des „Stadtforums Wildeshausen“, einer neu gegründeten Interessenvertretung von Menschen mit Handicap. „Je mehr wir sind, desto mehr können wir erreichen“, betont der 56-Jährige. Zu den Zielen des Stadtforums gehöre eine bessere Vernetzung mit anderen Interessenvertretungen, etwa dem Kreisbehindertenrat, sowie ein besseres Beratungsangebot. Viele Betroffene wüssten nicht, welche Leistungen ihnen zustehen und wo sie Hilfen erhalten.

Auch in puncto Barrierefreiheit wolle das Stadtforum genau hinsehen. „Manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten“, sagt Mario Bögemann, „wenn etwa eine Schwelle zum Ladeneingang abgesenkt werden soll. In jedem Fall müsse der Aufzug zum oberen Rathaussaal rasch installiert werden – allein, um zur Feier beim Gildefest zu gelangen. Auch für seinen Garten hat er schon wieder Pläne: Die Fläche für ein neues Gewächshaus ist bereits abgesteckt.

• Das „Stadtforum Wildeshausen“ trifft sich wieder am Montag, 25. November, um 18 Uhr im Heilpädagogischen Kindergarten „Farbenfroh“, Lehmkuhlenweg 1 in Wildeshausen. Gäste sind herzlich willkommen.