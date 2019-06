Wildeshausen Für Prof. Dr. Remmer Akkermann ist es unverständlich: Der städtische Bauhof in Wildeshausen hat an der Glaner Straße an mehreren Bäumen den Efeu entfernt. Seiner Meinung nach müsse die Stadt als Vorbild agieren, sagt der Biologe und Vorsitzende der Biologischen Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems.

„Das ist völlig abwegig“, ärgert sich Akkermann. Er vertritt die Auffassung, dass es heutzutage nicht mehr zeitgemäß sei, Efeu komplett von Bäumen zu entfernen. „Offenbar wird Efeu immer noch als Parasit gesehen – dem ist aber nicht so.“ Das Gewächs am Baum sei gut, „im Herbst bietet es ganz viel Nektar“.

Was der Biologe ebenfalls bedenklich findet: Efeu brauche zehn bis 15 Jahre, bis er seine Altersform erreicht habe. „Und mit einem Schnitt ist alles weg.“

Es sei zum Schutz der Bäume gehandelt worden, erklärte Hans Ufferfilge, Pressesprecher der Wildeshauser Stadtverwaltung, auf Anfrage unserer Zeitung, was es mit der Entfernung der Pflanzen auf sich hat. „Die Windlast wurde genommen.“ Wenn der Efeu wuchere, habe der Baum eine höhere Last zu tragen – bei Unwetter sei er damit anfälliger umzuknicken. „Wir behalten so etwas grundsätzlich im Blick“, führte Ufferfilge weiter aus.