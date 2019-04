Wildeshausen Der Verdacht hat sich bestätigt: Im Bereich des Mahlstedter Felds in Wildeshausen war am Donnerstag, 14. März, eine weitere Katze angeschossen worden. Die Besitzerin hat den Vorfall jetzt zur Anzeige gebracht. Laut Polizei ereignete sich dieser wohl „in den frühen Abendstunden“. Wie berichtet, ist eine Katze in dieser Gegend am Donnerstag, 28. März, mit einer luftgewehrähnlichen Waffe angegriffen worden. Die Besitzerin realisierte dies am Montag, als sie eine Kugel aus der Wunde herausholte. Auch sie brachte den Fall zur Anzeige – und vermutete bereits, dass die Katze ihrer Nachbarin zwei Wochen zuvor ebenfalls Opfer einer Attacke geworden war.

Es sei also davon auszugehen, dass sich beide Vorfälle im Bereich der Martin-Luther-Straße zugetragen haben, so die Polizei weiter. Zu den Ermittlungen hieß es: „Wir haben zur Waffe mehrere Erkenntnisse.“ Außerdem werden weiterhin Hinweise entgegengenommen unter Telefon 0 44 31/94 11 15.

