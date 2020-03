In Bettengeschäft Eingestiegen: 25 Monate Haft für Wildeshauser Serieneinbrecher

Wildeshausen /Oldenburg Der Wildeshauser Serieneinbrecher, der sich vor dem Oldenburger Landgericht wegen eines Einbruchs in ein Wildeshauser Bettengeschäft verantworten musste, muss nun statt für fünfzehn Monate für 25 Monate ins Gefängnis. Das hat am Freitag eine Berufungskammer des Landgerichtes so entschieden. Wie berichtet, war der gebürtig aus Polen stammende Angeklagte wegen des Einbruchs in das Wildeshauser Bettengeschäft vom Amtsgericht in Wildeshausen zu fünfzehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Verteidigung hatte in diesem ersten Prozess auf Freispruch plädiert. Deswegen hatte sie im Namen des Angeklagten Berufung gegen das Wildeshauser Urteil eingelegt.

Doch an einen Freispruch war in Oldenburg nicht zu denken gewesen – im Gegenteil. Und das lag unter anderem an einem Urteil des Hamburger Landgerichtes. Auch dieses Gericht hatte den Angeklagten verurteilt und zwar zu 21 Monaten Gefängnis.

Dem Angeklagten war angeboten worden, beide Strafen (Wildeshausen und Hamburg) eng zu einer Gesamtstrafe zusammenzuziehen, wenn er in beiden Prozessen ein Geständnis ablege und auf die Revision gegen das Hamburger Urteil verzichte. Der 58-Jährige nahm dieses Angebot dann auch an. Bezüglich der Tat in Wildeshausen gab es sowieso nichts zu leugnen. Das Auto des Angeklagten war in der Nähe des Bettengeschäftes von der Polizei durchsucht worden. Dabei konnte die Beute aus dem Bettengeschäft sichergestellt werden.

Straftaten dürfen sich nicht lohnen – und so müssen Täter das, was sie durch Straftaten erlangen, an den Staat zur Weiterleitung an die Geschädigten zurückzahlen. Bezüglich Wildeshausen sind das 500 Euro, die der Angeklagte zu zahlen hat. Bezüglich Hamburg sind es aber 62 000 Euro. Der Angeklagte, der seine Taten nach einer früheren Haftentlassung fortgesetzt hatte, sitzt zurzeit wieder in Haft. Dort bleibt er auch. Das hat das Landgericht nun auch verfügt. Als Haftgrund wurde Fluchtgefahr angegeben.