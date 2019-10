Wildeshausen /Oldenburg Weil er in Wildeshausen in der Zeit zwischen Juni 2014 und Mai 2015 zweimal seine Ehefrau vergewaltigt haben soll, sollte sich am vergangenen Mittwoch ein 35 Jahre alter Pole wegen Vergewaltigung in zwei Fällen vor dem Oldenburger Landgericht verantworten.

Doch daraus wurde nichts. Der Angeklagte, der sich auf freiem Fuß befindet, erschien einfach nicht. Er soll sich in Polen aufhalten.

Nicht einmal sein Anwalt wusste Genaueres. Der Verteidiger hatte noch nie Kontakt zu seinem Mandanten gehabt.

Im Regelfall wird bei einer derartigen Konstellation Haftbefehl erlassen. Im vorliegenden Fall ging das aber nicht. Und das hat mit der Ehefrau des Angeklagten zu tun. Auch sie hatte keinen Kontakt zu ihrem Anwalt (Nebenklägervertreter) gehalten, auch sie erschien am Mittwoch einfach nicht. Ein Anruf am Morgen des Verhandlungstages konnte sie dann doch spontan erreichen. Ob sie zum Prozess nach Oldenburg kommen wolle, wurde gefragt. Die Antwort: „Nein“.

Dabei hatte sie das gesamte Geschehen erst ins Rollen gebracht. Gegenüber der Polizei hatte sie erklärt, zweimal von ihrem Ehemann vergewaltigt worden zu sein. Nun will sie offenkundig nichts mehr davon wissen. Vier Richter, ein Staatsanwalt, zwei Rechtsanwälte und zwei Dolmetscherinnen warteten am Mittwoch vergebens. Von der Verhängung von Ordnungsgelder sah das Gericht am Mittwoch ab. Das Verfahren wurde vorübergehend eingestellt.

Der Angeklagte bleibt vorerst unbehelligt. Der Erlass eines Haftbefehls war nicht möglich gewesen, weil die Ehefrau nicht da war. Ein Haftbefehl muss verhältnismäßig sein. Wenn aber ein mutmaßliches Opfer kein Interesse zeigt, nicht erscheint, nicht mehr aussagen will, ist die Verhängung eines Haftbefehls gegen einen mutmaßlichen Täter nicht möglich. Und so muss gewartet werden, was nun passiert. Das Verfahren könnte jederzeit wieder aufgenommen werden.