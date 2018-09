Pkw geklaut und Drogen genommen

Wildeshausen Erfolgreiche Kontrolle für die Polizei Wildeshausen: Die Beamten stoppten am Mittwoch um 15.45 Uhr im Birkhahnweg einen Pkw, in dem ein 20-jähriger Fahrer aus Bremen und ein 41-jähriger Beifahrer aus Hamburg saßen. Wie sich herausstellte, war der Pkw zuvor gestohlen worden – zugelassen war er auf einen 77-jährigen Bremer. Dieser hatte nicht nur seinen Wagen als gestohlen gemeldet, sondern auch, dass in seine Wohnung eingebrochen und Bargeld entwendet worden war.

Der 20-jährige Fahrer besaß keine gültige Fahrerlaubnis und wies körperliche Anzeichen auf, die auf den Konsum von berauschenden Mitteln hindeuteten. Das Ergebnis eines Tests zeigte eine Beeinflussung von THC (Cannabis) und Methamphetaminen an. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden, so die Polizei.

Neben dem Pkw fanden die Polizeibeamten einen Klemmbeutel, der augenscheinlich Betäubungsmittel enthielt und beschlagnahmt wurde. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle nach Wildeshausen gebracht. Der Pkw wurde beschlagnahmt und an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Bremen wurden die Wohnungen der Männer durchsucht. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden beide am Donnerstag um 3 Uhr aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.