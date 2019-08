Wildeshausen Ob er mit Buntstiften gestaltet wurde, ist nicht überliefert, aber bei einer Polizeikontrolle erst auf- und dann durchgefallen ist der Führerschein eines Mannes in Wildeshausen.

Der 35-jährige Wildeshauser fiel den Polizeibeamten am Dienstag in der Goldenstedter Straße in Wildeshausen auf. Gegen 11.55 Uhr wurde der gebürtige Bulgare mit seinem blauen Opel kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Dokumente stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem belgischen Führerschein um eine Totalfälschung handelte.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Da der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ihm wurde es untersagt, weiterhin Kraftfahrzeuge zu führen.