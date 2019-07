Polizei stellt 25 Räder sicher

Wildeshausen In einem Strafverfahren, das wegen des Verdachts des Diebstahls von Fahrrädern und unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln gegen einen 37-jährigen Mann aus Wildeshausen geführt wird, ist Anfang März eine Wohnung in Wildeshausen durchsucht worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Bei der Durchsuchung wurden 25 Fahrräder gefunden. Der Beschuldigte konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen, so dass die Räder zunächst sichergestellt wurden. Bislang konnten diese Fahrräder noch nicht zugeordnet werden.

Die Polizei Wildeshausen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer erkennt eines der Fahrräder und kann Hinweise auf die Eigentümer geben? Hinweise werden unter Telefon 0 44 31/94 11 15 entgegengenommen.

