Polizei sucht in Wildeshausen Zeugen: Einbrecher erbeuten Schmuck

Wildeshausen In ein Wohnhaus an der Straße „Vor dem Esch“ in Wildeshausen sind am Sonntag unbekannte Täter in der Zeit von 19.50 bis 20.05 Uhr eingebrochen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Täter Zutritt in das Haus und entwendeten Schmuck. Der Schaden wird laut Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/94 11 15 zu melden.