Polizei Wildeshausen hofft auf Hinweise: Suche nach flüchtigen Unfallfahrern

Wildeshausen In zwei Fällen von Unfallflucht ermittelt die Polizei in Wildeshausen und hofft nun auf Hinweise möglicher Zeugen unter Telefon 04431/94 10. Auf der Glaner Straße wurde am Freitag gegen 15.10 Uhr ein Mercedes-Transporter, der in Richtung Huntlosen unterwegs war, von einem entgegenkommenden Fahrzeug gestreift. Dabei wurde der Außenspiegel beschädigt. Die Kollision ereignete sich in Höhe des Hauses Nummer 7. Nach Angaben des 19-jährigen Fahrers aus der Gemeinde Großenkneten handelt es sich bei dem anderen Unfallfahrzeug um einen weißen Lkw.

Der zweite Fall ereignete sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 20.30 Uhr, an der Ladestraße in Wildeshausen. Hier wurde ein schwarzer Mercedes-Pkw, der auf einem Parkplatz abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt.

