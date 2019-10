Polizei sucht Zeugen

Wildeshausen Ein bislang unbekannter Verursacher hat am Dienstag zwischen 16 und 16.25 Uhr einen Skoda Fabia beschädigt, der auf dem Gildeparkplatz in Wildeshausen, erreichbar über die Straße Gildeplatz, abgestellt war. Die Schäden an der rechten Fahrzeugseite des blauen Skodas wurden vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Die Höhe des Schadens wurde laut Polizei auf 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 44 31/94 10 zu melden.