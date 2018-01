Wildeshausen An insgesamt 66 von 98 kontrollierten Fahrzeugen hat die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg am Montag Mängel festgestellt. Sie hatte auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen Richtung Bremen Kontrollen am gewerblichen Güter- und Personalverkehr ausgeführt.

Die Verstöße reichten laut Polizei von überhöhter Geschwindigkeit, Überladung, mangelhafter Ladungssicherung über fehlende Genehmigungen bis hin zu tierrechtlichen Verstößen und Verstößen gegen das Fahrpersonalrecht.

In 13 Fällen mussten die Beamten die Weiterfahrt bis zur Beseitigung des festgestellten Mangels untersagen. Statt der erlaubten 60 Rinder hatte ein 29-jähriger Lastwagenfahrer 70 Tiere auf seiner Ladefläche untergebracht – eine Überladung von 16 Prozent. Die Tiere wurden auf einen extra bestellten Lkw der Firma umgeladen. Zu viele Holzstämme – 11 Prozent Gewicht zu viel – hatte ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Friesoythe geladen.

Nach Rücksprache mit seiner Spedition lud er einige Stämme an der nächstgelegenen Möglichkeit ab und konnte seine Fahrt dann fortsetzen. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren sowie teilweise Vermögensabschöpfungsverfahren eingeleitet. Insgesamt waren 43 Polizisten aus allen Inspektionen der Polizeidirektion Oldenburg und zwei Mitarbeitern der Ortspolizeibehörde Bremerhaven an der sechsstündigen Kontrolle beteiligt.