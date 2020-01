Wildeshausen Vertagt worden ist am Dienstag die Entscheidung im Prozess wegen Körperverletzung gegen einen 30-jährigen Mann vor dem Amtsgericht Wildeshausen. Dem Wildeshauser wird vorgeworfen, seiner Lebensgefährtin bei einem Streit in den Bauch getreten und mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Das ging aus der Anklage hervor.

Der Beschuldigte bestätigte, dass es, nachdem er in einer Disco mit einer anderen Frau gesprochen hatte, zunächst dort und anschließend in der gemeinsamen Wohnung des Paares einen Streit gegeben habe. Als seine Lebensgefährtin in der Wohnung auf ihn losgegangen sei, habe er sie festgehalten, von sich weggedrückt und sei in die Küche geflüchtet. Beide hätten unter Alkoholeinfluss gestanden. Schläge und Tritte bestritt der Angeklagte. Die Aussagen der Lebensgefährtin und eines gemeinsamen Freundes, der ebenfalls anwesend war, bestätigten dies. Die Frau verneinte vor Gericht die Frage, ob sie geschlagen oder getreten worden sei.

Aus dem Einsatzbericht und den Angaben der hinzugerufenen Polizisten ging allerdings hervor, dass die Aussage der 33-jährigen Frau am Abend des Vorfalls noch eine völlig andere gewesen war. Damals habe sie ausgesagt, dass ihr Freund sie geschlagen habe. Auch auf ihren Wunsch hin hätten die Polizisten veranlasst, dass der Angeklagte die gemeinsame Wohnung zunächst verlassen musste. „Kann sein, dass ich ein bisschen die Opferrolle gespielt habe“, erklärte sie vor Gericht. Augenscheinliche Verletzungen der Frau, die durch hinzugezogene Rettungskräfte behandelt worden sind, waren ebenfalls im Einsatzbericht vermerkt. Dort war von einer Schwellung im Bereich eines Auges und einer langen Schramme am Unterarm die Rede. Diese Verletzungen bestritten allerdings sowohl der Angeklagte als auch seine Lebensgefährtin und der gemeinsame Freund.

Das Verhalten des Beschuldigten gegenüber den Polizisten wurde in der Verhandlung ebenfalls thematisiert. Eine als Zeugin geladene Polizistin sagte aus, er habe sich ihr und einem Kollegen gegenüber unkooperativ und aggressiv verhalten. In seiner Aussage hatte der Angeklagte eingangs provokantes Verhalten eingeräumt.

Die Klärung der Sachverhalte gestaltete sich auch deshalb schwierig, weil eine weitere Zeugin nicht zum Prozess erschienen war. Nach Aussage mehrerer Anwesender hatte die Bekannte des Paares während des Vorfalls die Polizei gerufen. Laut Einsatzbericht hatte sie damals ausgesagt, dass der Angeklagte seine Lebensgefährtin mehrfach ins Gesicht geschlagen habe. Um sie sowie weitere Zeugen zu vernehmen, wurde die Entscheidung zunächst verschoben.