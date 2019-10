Wildeshausen Wegen Brandstiftung hat sich am Montagmorgen ein 29-jähriger Bremer vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten müssen. Der Mann zeigte sich geständig – was sich letztlich auf das Urteil auswirkte.

„Vorwurf trifft zu“

Im August 2017 hat der Angeklagte, der zu dem Zeitpunkt mit seinem damaligen Lebensgefährten in Wildeshausen gewohnt hatte, die Garage des Wohnhauses angezündet. Die Nachbarn verständigten die Freiwillige Feuerwehr. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Einen Tag später zündelte der Angeklagte noch mal in der Garage. Der Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergreife, hieß es in der Anklageschrift.

„Der Vorwurf trifft zu“, räumte der Verteidiger ein. Er erklärte, dass der Angeklagte an Depressionen leidet und mittlerweile mit Medikamenten behandelt wird. Der 29-Jährige erklärte, dass die Tat eine Kurzschlussreaktion gewesen sei. Zudem führte er diese Reaktion auf seine Depressionen zurück. Sein Lebensgefährte sei aggressiv gewesen, „er wurde handgreiflich, einmal hat er mit einem Tisch geworfen. Er hat mir den Kontakt zu Freunden und Familie verboten. Da war meine Grenze erreicht.“ Die Vorsitzende Richterin wollte wissen, warum er sich nicht getrennt habe. Der Angeklagte erklärte, dass er Angst vor Gewalt gehabt habe.

Nachdem er das Feuer am Dachbalken der Garage gelegt hatte, war er zunächst ins Haus des Lebensgefährten gegangen. Anschließend verließ er das Grundstück. Die Polizei vernahm ihn nach dem Vorfall: Zunächst behauptete er, dass seine Schwester die Tat begangen habe. Von der Geschichte rückte er aber laut Richterin schnell wieder ab und gestand die Tat.

Der Angeklagte gab zu, dass ihm die Idee, ein Feuer zu legen, kam, als ein paar Tage zuvor aufgrund von Zigarettenstummeln eine Mülltonne gebrannt hatte. Aus diesem Grund zweifelte die Richterin an, dass es sich bei der Tat um eine Kurzschlussreaktion gehandelt haben könnte.

Bewährungshelfer

Da er kurz nach der Brandlegung zunächst ins Haus gegangen war und keinen Suizidgedanken gehabt habe, sei er nicht davon ausgegangen, dass das Feuer auf das Haus übergreifen könnte, argumentierte der Verteidiger. Da sein Mandant „vom Pech verfolgt“ sei und sich geständig zeigte, forderte er eine Strafe im untersten Bereich: ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Der Angeklagte, der in der Vergangenheit wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, sollte laut Staatsanwaltschaft zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe auf drei Jahre Bewährung verurteilt werden. Dieser Forderung folgte das Schöffengericht. Da der Angeklagte das Urteil nicht anfechten möchte, gilt es als rechtskräftig. Für ihn habe gesprochen, dass er seit der Tat keine weitere Brandstiftung begangen habe, so die Vorsitzende Richterin. Sie stellte dem 29-Jährigen einen Bewährungshelfer zur Seite: Unter anderem mit seiner Arbeitslosigkeit und der Tatsache, dass er seit einem Unfall im August dieses Jahres querschnittsgelähmt ist, begründete sie, dass in seinem Leben derzeit „diverse Baustellen“ seien.