Wildeshausen Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Wildeshauser Amtsgericht am Montag einen 23 Jahre alten Mann aus Vechta zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Im ersten Tatvorwurf hieß es, der Angeklagte habe in einer Wildeshauser Großraumdiskothek einem 36-jährigen Mann nach verbalen Streitigkeiten mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Durch den Schlag hatte der Geschädigte eine blutende Wunde am Kopf davongetragen. Im zweiten Tatvorwurf hieß es, der Angeklagte habe vor der Diskothek ein Klappmesser gezogen und den Geschädigten damit angreifen wollen.

Der Angeklagte gab an, einen abgetrennten Bereich in der Diskothek gemietet zu haben. In diesem sei es zu Streitigkeiten mit dem Geschädigten gekommen, der stark alkoholisiert gewesen sei und sich aggressiv verhalten habe. Der Angeklagte gab den Schlag auf den Wildeshauser zu. Er räumte aber ein, dies sei „nicht in Ordnung“ gewesen. Der Angeklagte habe sich aber von ihm in die Ecke gedrängt und bedroht gefühlt.

Vor der Diskothek habe der Geschädigte den Angeklagten dann ins Gesicht geschlagen. Er bestritt, den Geschädigten mit einem Messer angegriffen zu haben. Stattdessen sei es der Geschädigte gewesen, der versucht habe, mit einem Messer auf den Angeklagten einzustechen. Er habe aber nur seine Jacke getroffen.

Der Geschädigte gab an, der Streit in der Disco sei entstanden, weil seine Begleiterinnen ihre Jacken in einem abgetrennten Bereich, in dem der Angeklagten saß, ablegen wollten. Mit diesem habe er sich dann ein Wortgefecht geliefert, bis er plötzlich mit einem Gegenstand am Kopf getroffen wurde und geblutet habe. Der Geschädigte bestritt, den Angeklagten vorher bedroht zu haben.

Vor der Diskothek sei es dann zu einem Handgemenge gekommen, er selbst sei „stinksauer“ gewesen. Der Angeklagte habe gesagt, ihn mit einem Messer „abstechen“ zu wollen, woraufhin die Türsteher eingegriffen hätten. Er bestritt, den Angeklagten mit einem Messer angegriffen zu haben.

Da sich nicht beweisen ließ, wer vor der Diskothek tatsächlich das Messer gezogen hatte, ließ das Gericht den zweiten Tatvorwurf fallen. Der Angeklagte wurde wegen des ersten Tatvorwurfs – dem Schlag mit der Glasflasche gegen den Kopf des Geschädigten – zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Damit entsprach das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft.