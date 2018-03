Radfahrer und Pkw kollidieren

Wildeshausen Lebensgefährlich verletzt worden ist am Montag ein 86-jähriger Wildeshauser durch einen Verkehrsunfall.

Gegen 11 Uhr wollte ein 65-jähriger Wildeshauser laut Polizei mit seinem Pkw vom Parkplatz des Krankenhauses Johanneum in Wildeshausen auf die Feldstraße fahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 86-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg entgegen der zugelassenen Fahrtrichtung unterwegs war. Durch den nachfolgenden Zusammenstoß im Zufahrtsbereich stürzte der Radfahrer und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstanden geringe Sachschäden.