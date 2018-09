Radlerinnen bei Unfall verletzt

Wildeshausen Leichte Verletzungen zugezogen haben sich bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen am Donnerstag zwei Radfahrerinnen.

Laut Polizei beabsichtigte eine 22-jährige Wildeshauserin um 14.20 Uhr, mit ihrem Fahrrad von einem Grundstück am Kornweg nach links auf die Fahrbahn zu fahren. Dabei übersah sie eine den Kornweg ebenfalls befahrende 53-jährige Radfahrerin aus Wildeshausen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Radfahrerinnen stürzten. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden, heißt es weiter in der Mitteilung.