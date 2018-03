Sattelzug fährt auf zwei Pkw auf

Wildeshausen Am Mittwoch gegen 12.10 Uhr ist es in Wildeshausen an der Kreuzung Harpstedter Straße/Delmenhorster Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Kraftfahrzeugen gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, mussten eine 37-Jährige aus Garrel sowie eine 74-Jährige aus Wildeshausen an der Ampel hintereinander halten. Ein 44-Jähriger aus Dinklage übersah mit seinem Sattelzug die vor ihm wartenden Pkw und fuhr auf den Wagen der Wildeshauserin auf. Dieser wiederum wurde auf das Auto der 37-Jährigen geschoben. Der 44-jährige Dinklager verletzte sich dabei leicht. An allen Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.