Schwerer Unfall In Wildeshausen: Auto gerät in Radgruppe – 47-Jähriger tödlich verletzt

Wildeshausen Dramatischer Unfall in Wildeshausen: In Folge eines Autounfalls geriet ein Pkw in eine Gruppe Rennradfahrer und erfasste zwei Männer. Ein 47-jähriger Mann erlag seinen Verletzungen, ein zweiter Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Als Unfallhergang schilderte die Polizei, dass ein 22-jähriger Mann aus der Gemeinde Harpstedt gegen 11.50 Uhr mit einem Auto auf der Reckumer Straße unterwegs war und nach links auf die Harpstedter Straße in Richtung Wildeshausen einfahren wollte. Obwohl er sich nach Zeugenaussagen mit seinem Pkw langsam in den Einmündungsbereich hineintastete, übersah er den Pkw einer 37-Jährigen aus Wildeshausen, die auf der Harpstedter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Nach dem Zusammenstoß beider Pkw verlor die 37-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr, wo es zu einem Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden, fünfköpfigen Gruppe Rennradfahrer kam. Die hinteren beiden Rennradfahrer, ein 47-jähriger und ein 61-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee, wurden dabei vom Pkw erfasst. Beide erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

Vor Ort waren vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und der Leitende Notarzt des Landkreises Oldenburg eingesetzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden zwei Rettungshubschrauber nachgefordert, mit denen die beiden Radfahrer in Krankenhäuser geflogen wurden. Der 47-jährige Mann erlag seinen schweren Verletzungen.

Die 37-Jährige Autofahrerin geriet mit ihrem Pkw nach der Kollision mit der Gruppe Radfahrer auf ein Grundstück, stieß dort mit einem geparkten Auto zusammen und wurde letztendlich von einer Gebäudewand gestoppt. Sie und ihr 56-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 70 000 Euro beziffert. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, Bergung und Unfallaufnahme gesperrt.