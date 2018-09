Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Wildeshausen Schwer verletzt worden ist eine 85-jährige Wildeshauserin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag. Laut Polizei befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Dötlingen die Straße Zwischenbrücken in Wildeshausen Richtung Huntestraße. Um 17.50 Uhr versuchte er trotz Gegenverkehrs die vor ihm auf dem Fahrrad fahrende 85-Jährige zu überholen. Dabei kam es zur seitlichen Berührung zwischen Pkw und Radfahrerin. Die Seniorin stürzte daraufhin und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Verena Sieling https://www.nwzonline.de/autor/verena-sieling Wildeshausen

