Sirenenalarm In Wildeshausen: Evakuierung am Westring

Wildeshausen Sirenenalarm am Montag in Wildeshausen: Evakuiert worden ist das Famila-Einkaufszentrum am Westring. Grund war eine ausgelöste Brandmeldeanlage.

Die Freiwillige Feuerwehr wurde um 10.12 Uhr alarmiert, die mit mehreren Fahrzeugen ausrückte. Nach jetzigem Stand können die Einsatzkräfte Entwarnung geben: Ein Feuer konnte nicht festgestellt werden. Alarm hatte die Brandmeldeanlage zuletzt am Freitag ausgelöst. Das Einkaufszentrum wurde ebenfalls evakuiert, ein Feuer wurde nicht gefunden: Der Alarm wurde durch den Rauch eines Imbisswagens ausgelöst.