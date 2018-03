Wildeshausen Angebranntes Essen auf dem Herd einer Wohnung an der Harpstedter Straße in Wildeshausen hat am Sonntagmorgen die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Polizei wurde der Alarm gegen 8.20 Uhr ausgelöst. Am Einsatzort stießen die Einsatzkräfte auf eine stark verqualmte Wohnung. Mit Atemschutz gingen die Feuerwehrleute hinein und entdeckten in der Küche die angebrannten Töpfe auf dem eingeschalteten Herd. Verletzt wurde niemand. Mit einem Überdruckbelüfter wurde die Wohnung wieder rauchfrei gemacht.