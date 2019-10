Das fordert der Radfahrer

30 Stundenkilometer sollten nach Martin Bruns’ Ansicht im kompletten Innenstadtbereich erlaubt sein. An Engstellen, wie Zwischenbrücken, zudem nur 20 Stundenkilometer. Straßen in den reinen Siedlungsgebieten sollten Fahrradstraßen werden, so der Wildeshauser.

Die Initiative „Wir“ möchte landkreisweit mit weiteren Radaktiven agieren. Wer Interesse hat, meldet sich per E-Mail an wir@martin-bruns.de.