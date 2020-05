Technischer Defekt löst Brand aus

Wildeshausen Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Wildeshausen in der Nacht zu Montag haben die zuständigen Ermittler der Polizei Wildeshausen das vom Brand betroffene Arbeitszimmer in Augenschein genommen. Als Auslöser des Feuers konnte ein technischer Defekt an einer Stromleitung, die sich hinter der Wandverkleidung befand, ausgemacht werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 25 000 Euro beziffert.

Ein Bewohner des Einfamilienhauses in der Kapitän-Lehmann-Straße war in der Nacht zu Montag gegen 3.15 Uhr durch lautes Knistern wach geworden und hatte im Arbeitszimmer offenes Feuer festgestellt. Sofort wählte er den Notruf der Feuerwehr, die mit 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup anrückte. Bei der Brandbekämpfung wurde Mobiliar aus dem Zimmer getragen und Teile der Wandverkleidung entfernt.