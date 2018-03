Wildeshausen Rot-weißes Flatterband sichert die Unfallstelle ab. Die idyllische Ruhe in der Spielstraße täuscht: Am Montagabend ereignete sich im Schillingskamp in Wildeshausen ein Verkehrsunfall, der nicht nur unter den Anliegern für Gesprächsstoff sorgt. Eine 23-jährige Frau aus Delmenhorst kam gegen 17.30 Uhr mit ihrem BMW von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte mit voller Wucht gegen die Wand eines Einfamilienhauses, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die junge Frau entfernte sich im Anschluss mit ihrem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Delmenhorsterin konnte allerdings wenig später durch Beamte der Polizei Wildeshausen in der Nähe der Unfallstelle in ihrem stark beschädigten Fahrzeug angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,20 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die Fassade des Hauses unterhalt des Küchenfensters durch den Unfall stark beschädigt. Eine Beeinträchtigung der Statik konnte nicht ausgeschlossen werden. Sichtlich konsterniert verließen die Bewohner am Montagabend das Haus. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei sind die Eigentümer des Hauses auf eigene Gefahr bis zur Begutachtung durch einen Statiker in ihr vier Wände zurückgekehrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 37 000 Euro geschätzt.