Unfall am Westring in Wildeshausen: Auto gegen E-Scooter: 19-jährige schwer verletzt

Wildeshausen Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde am Freitagmittag eine junge Wildeshauserin nach einem Unfall am Westring. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die 19-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit einem E-Scooter am Westring von der Einmündung Bargloyer Weg in Richtung Reepmoorsweg (Famila) unterwegs – sie benutzte dabei den Radweg auf der linken Seite der Fahrbahn. In Höhe einer Tankstelle wurde die Rollerfahrerin vom Pkw eines 42-jährigen Mannes aus Wildeshausen, der nach links auf den Westring abbiegen wollte, übersehen und angefahren.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen