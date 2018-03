Wildeshausen Schwerer Unfall am Sonntagabend auf der Bundesstraße 213 in Höhe der Abzweigung nach Bargloy: Zwei Fahrzeuge krachten dort aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammen. Die beiden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Die Rettungshubschrauber Christoph 6 und Christoph Weser waren vor Ort. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Ersten Angaben zufolge ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr. Laut Polizei hatte einer der Unfallbeteiligten beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen. Beteiligte waren eine Frau aus dem Raum Großenkneten sowie ein Mann aus dem Landkreis Cloppenburg.

Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen rückte mit 50 Einsatzkräften in acht Fahrzeugen an, wie Pressewart Daniel Engels meldete. Mit hydraulischem Gerät wurden die beiden Fahrzeugführer, die sich allein in ihren Autos befanden, aus den Pkw befreit. Bei einem der Fahrzeuge wurde dazu eine Tür entfernt, beim anderen gestaltete sich die Rettung langwieriger, hier wurde letztlich das Dach des Wagens abgeschnitten. Der Rettungsdienst war mit zahlreichen Kräften vor Ort, unter ihnen der Leitende Notarzt.

Video

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos-landkreis Ein Video unter www.nwzonline.de/videos/oldenburg-land