Unfall auf Nordring: Verletzter

Wildeshausen Zu einem Unfall ist es am Samstag, 17.24 Uhr, auf der Kreuzung Glaner Straße/Nordring in Wildeshausen gekommen. Daran sind zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen.

Ein 18-Jähriger aus Bayern wollte bei Grünlicht mit seinem Pkw der Marke BMW von der Glaner Straße nach links in den Nordring in Richtung Delmenhorst abbiegen. Dabei übersah er einen auf der Glaner Straße in Richtung stadtauswärts fahrenden 57-Jährigen aus Wildeshausen in einem Pkw Renault.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Wagen, wodurch der 17-jährige Beifahrer im BMW leicht verletzt wurde. Der Fahrer und die beiden weiteren Mitfahrer blieben unverletzt, ebenso der 57-jährige Renault-Fahrer.

Durch die Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei rund 7000 Euro.