Wildeshausen Am Dienstagnachmittag sind bei Wildeshausen auf Autobahn 1 von Bremen nach Osnabrück drei Lastwagen verunglückt. Derzeit ist die A1 zwischen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West in Höhe der Rastanlage für Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Zum Unfallhergang: Der 42-jährige Fahrer eines Silo-Lasters mitsamt Anhänger übersah laut Polizei ein sich bildendes Stauende und konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren auf den vor ihm langsam rollenden Sattelzug nicht verhindern. Der Sattelzug mit Container-Auflieger wurde durch die Kollision wiederum auf einen vor ihm im langsamen Tempo rollenden Sattelzug aufgeschoben.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, allerdings zog sich der Fahrer des in der Mitte befindlichen Sattelzugs, ein 63-Jähriger aus Straßfurt, leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Mann.

Durch die Kollision verkeilte sich der Silo-Lkw mit dem Container-Auflieger des vorausfahrenden Sattelzugs, sodass diese Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der weitere Sattelzug, besetzt mit einem 59-jährigen Mann aus Damme, konnte seine Fahrt bis zu seinem Bestimmungsort fortsetzen.

Zunächst wurde eine halbseitige Sperrung des Hauptfahrstreifens eingerichtet. Für die Bergungsmaßnahmen musste allerdings eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück ab der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord eingerichtet werden.

Ortskundige werden gebeten, dass Gebiet weiträumig zu umfahren. Mittlerweile hat sich ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet. Die Verkehrsmanagementzentrale empfiehlt folgende Umleitung: Am Autobahndreieck Stuhr auf die A28 in Richtung Oldenburg. Am Kreuz Oldenburg-Ost auf die A29 und am Dreieck Ahlhorner Heide wieder auf die A1.