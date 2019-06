Wildeshausen Rund 4000 Euro Sachschaden entstand am Freitag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall auf der Westerstraße in Wildeshausen. Eine 73-jährige Autofahrerin aus Wildeshausen befuhr mit ihrem VW die Westerstraße in Richtung Huntestraße. An einer enge Stelle kollidierte sie seitlich mit einem wegen eines Einsatzes abgestellten Notarztwagen, so die Polizei. Trotz der Kollision setzte die Verursacherin ihre Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Fahrerin muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.