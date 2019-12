Wildeshausen Bei einem Unfall am Samstag auf der Visbeker Straße in Wildeshausen sind vier Menschen leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Ein 90-jähriger Wildeshauser hatte mit seinem Auto in den Kreisverkehr am Krankenhaus einfahren wollen. Dabei übersah er den Wagen einer 55-Jährigen aus Goldenstedt. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto der Goldenstedterin drehte sich und blieb im Kreisverkehr stehen.

Der 90-Jährige fuhr mit seinem Wagen in gerader Linie über die Grünfläche inmitten des Kreisverkehres und kam an einem Baum des Friedhofsparkplatzes zum Stehen. Der Wildeshauser und seine 89-jährige Beifahrerin, sowie die Goldenstedterin und ihr 56-jähriger Beifahrer kamen zur ambulanten Behandlung mit leichten Verletzungen ins nahegelegene Krankenhaus, schreibt die Polizei.