Wildeshausen Leicht verletzt worden sind am Donnerstag drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf dem Westring in Wildeshausen. Laut Polizei musste dort gegen 17.30 Uhr eine 42-jährige Dötlingerin mit ihrem Pkw auf Höhe eines Geschäfts verkehrsbedingt halten. Ein 60-Jähriger aus Dötlingen kam in seinem Auto hinter ihr zum Stehen. Ein weiterer 81-jähriger Wildeshauser Pkw-Fahrer erkannte die Situation nicht. Er prallte gegen das vor ihm stehende Auto des Dötlingers und schob diesen auf den Pkw der Frau auf. Alle Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Autos des Wildeshausers und des Dötlingers waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf etwa 9500 Euro geschätzt.