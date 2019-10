Wildeshausen Ein sechsjähriger Junge ist laut Polizei am Donnerstagmorgen vom eigenen Vater angefahren worden. Das Kind wurde leicht verletzt. Der Vater beabsichtigte auf dem eigenen Hof an der Goldenstedter Straße in Wildeshausen seine drei Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Zwei seiner Kinder hatten bereits im Fahrzeug Platz genommen. Der Sechsjährige begab sich darauf zur Beifahrertür um ebenfalls einzusteigen. Dies übersah der Vater vermutlich beim Rangieren.

Ob der Junge von dem Auto überrollt wurde, kann nicht gesagt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Kinderklinik gebracht, war aber zu jeder Zeit ansprechbar. Der Vater erlitt einen Schock.