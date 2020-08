Unter Alkohol Und Mit Gestohlenen Kennzeichen: Prügelei mit sechs Beteiligten in Wildeshausen

Wildeshausen Am Samstagabend kam es gegen 22 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Wildeshausen. Das teilt die Polizei mit. Verletzt wurde dabei niemand. Die Gründe seien noch nicht bekannt. Wohl aber, dass eine beteiligte Person zuvor mit einem Auto einen in der Hermann-Ehlers-Straße ordnungsgemäß geparkten BMW touchiert habe. Im Anschluss habe diese Person das eigene Auto, einen VW, entfernt von dem Unfallort abgestellt. Der Schaden an beiden PKW wird von der Polizei auf 1500 Euro geschätzt. Der 28-Jährige Fahrer des VW, ein Wildeshauser, stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der Führerschein wurde also beschlagnahmt.

Doch damit nicht genug: Gegen ihn ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Denn bei der Überprüfung der Kennzeichen fiel den Beamten auf, dass diese gestohlen wurden. Sie wurden sichergestellt.