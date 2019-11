Wildeshausen Ein Fall von Unterschlagung erschüttert die Wildeshauser Stadtverwaltung. Eine Überprüfung ergab, dass seit dem Jahr 2010 knapp 85.000 Euro entwendet wurden, wie Bürgermeister Jens Kuraschinski am Freitag mitteilte. Er zeigte sich erleichtert, dass der Fall komplett aufgeklärt und eine Verantwortliche ermittelt werden konnte. Die im Verfahren beteiligte Staatsanwaltschaft Oldenburg habe das Verfahren allerdings eingestellt, da die Beschuldigte inzwischen verstorben ist.

Im September 2018 war den Verantwortlichen im Stadthaus aufgefallen, dass ein Geldbetrag von 1503 Euro in Bar entwendet wurde, wie Kuraschinski erklärte. „Das hat uns veranlasst, tiefer in den Fall einzusteigen.“ Die Stadt habe sofort Polizei und das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oldenburg eingeschaltet, um den Fall aufzuklären und Verantwortliche zu ermitteln. Im Zuge der Untersuchungen seien im betroffenen Fachbereich „Bürgerservice, Migration und öffentliche Ordnung“ in akribischer Kleinarbeit Unregelmäßigkeiten bis ins Jahr 2010 zurück untersucht worden. Die Ermittlungen ergaben, dass insgesamt knapp 85 000 Euro in der Stadtkasse fehlten und Abrechnungsunterlagen manipuliert oder bewusst vernichtet wurden, wie Kuraschinski weiter berichtete.

Die Täterschaft ist „eindeutig geklärt“, ergänzte Stadtsprecher Hans Ufferfilge. Da nur Fälle bis 2010 zurückverfolgt werden konnten, sei nicht auszuschließen, dass die unterschlagene Summe insgesamt höher sei. Kämmerer Thomas Eilers würdigte die „akribische Kleinarbeit“ des Rechnungsprüfungsamts, das zahlreiche Erkenntnisse der Polizei zur Verfügung stellen konnte. Es bestünden „keine offenen Fragen mehr.

Er sei „erleichtert darüber, dass der Diebstahl aufgeklärt werden konnte“, betonte Kuraschinski. Damit könne auch das im Team der Stadtverwaltung aufgekommene Misstrauen ausgeräumt werden. Zwar habe die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt, da die Beschuldigte mittlerweile verstorben ist. Dennoch werde die Stadt prüfen, ob es auf zivilrechtlichen Weg möglich sein, unterschlagene Gelder zurückzufordern.

Ein ähnlicher Fall in der Kreisverwaltung wurde im Sommer 2017 öffentlich: Eine in der Verwaltung beschäftigte Person war beim Griff in die Kreiskasse erwischt worden. Der Gesamtschaden soll sich dabei auf rund 310 000 Euro belaufen. Der 52-jährigen Frau werden 228 Straftaten vorgeworfen. Einer weiteren Beschuldigten wird vorgeworfen, in 59 Fällen Geldwäsche betrieben zu haben. Der für diesen Dienstag angesetzte erste Verhandlungstag am Amtsgericht wurde aber überraschend abgesetzt.

Die Stadt Wildeshausen hat Lehren aus ihrem Fall gezogen: Laut Kämmerer Eilers wurde das Verfahren geändert, um die notwendige Sicherheit wieder herzustellen.