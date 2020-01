Wildeshausen /Vechta Verbraucher aufgepasst: Im benachbarten Landkreis Vechta sind gefälschte Zehn-Euro-Scheine im Umlauf. Davor warnt jedenfalls die Volksbank Dinklage-Steinfeld. Unsere Zeitung fragte bei Polizei und Kreditinstituten in der Region nach.

Im Landkreis Oldenburg seien derzeit noch keine falschen Zehner aufgetaucht. Das jedenfalls berichtet Daniela Seeger, Sprecherin der Polizeiinspektion in Delmenhorst. Nach Rücksprache mit dem Kommissariat in Wildeshausen bestätigte sie zudem, dass es im Landkreis in den vergangenen vier bis fünf Monaten keine Fälle von gefälschten Banknoten gab.

Die Volksbank Dinklage-Steinfeld hatte auf ihrer Facebook-Seite vor den Zehn-Euro-Noten gewarnt. Einige Scheine sind nach Auskunft von Aljona Braun vom Online-Marketing des Kreditinstituts im eigenen Haus entdeckt worden. „Die Meldung erfolgte aus internem Antrieb und sollte zur Achtsamkeit aufrufen“, so Braun. Weitere Informationen zur Verbreitung des Falschgeldes lägen derzeit nicht vor.

In dem Facebook-Beitrag verweist die Volksbank auf drei Merkmale, an denen die gefälschten Banknoten nach eigener Aussage offensichtlich zu erkennen sind. Die vorliegenden Scheine tragen die gleiche Seriennummer, die sich jeweils auf der Rückseite befindet. Ebenfalls auf der Rückseite ist links unten die rot aufgedruckte Aufschrift „copy“, also Kopie, sichtbar. Der Hologramm-Streifen auf der Vorderseite rechts ist aufgedruckt und reflektiert bei Bewegung der Banknote kein Licht in unterschiedlichen Farben, wie er es auf einem echten Schein tun sollte.