Wildeshausen Beim Neubau eines Vereinsheims für die DLRG-Ortsgruppe Wildeshausen wird es keinen „Schnellschuss“ geben. „Wir streben eine Gesamtlösung an“, sagt Vorsitzender Carsten Petermann im Gespräch mit unserer Zeitung. Der DLRG lägen zahlreiche Immobilienangebote vor. Die müssten zunächst gründlich geprüft werden. „Nach der Sommerpause legen wir alles auf den Tisch“, so Petermann. Dann müssten die Vereinsgremien entscheiden.

Seit dem Abriss ihres Gebäudes im Zuge des Hallenbad-Neubaus im Krandel hat die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bekanntlich kein festes Zuhause mehr. Nach einer Unterbringung im ehemaligen Gebäude des Stadtkindergartens „Pusteblume“ können die Lebensretter derzeit Räume in der früheren Feuerwehrwache an der Mühlenstraße nutzen. Doch das auch nur temporär, weil hier das Urgeschichtliche Zentrum (UZW) entstehen soll. Die Fahrzeuge stehen seit 1994 in einer Halle hinter dem Firmengelände des Autohauses Beier an der Glaner Straße.

Grundstück reserviert

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hatte kürzlich in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, der DLRG ein gut 2300 Quadratmeter großes Grundstück in der Böttcherstraße, einer Parallelstraße der Gerberstraße im Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, anzubieten. Der Verein könnte das Grundstück zum Preis von 30 Euro pro Quadratmeter oder im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages mit einer Laufzeit von 99 Jahren erhalten.

Die Stadt will die Fläche bis zum Jahresende reservieren. Bis dahin müsse die DLRG eine konkrete Planung für das Vorhaben vorlegen. Dieser Plan soll unter anderem den Raumbedarf und die Größe, vor allem aber die Finanzierung beinhalten. Erst nach Vorlage dieser Unterlagen will die Stadt über die Grundstücksvergabe entscheiden. Der Neubau eines DLRG-Vereinsheims samt Fahrzeughalle im Bereich des Krandelbades hatte sich zerschlagen.

Die DLRG hatte die städtische Halle hinter dem Autohaus Beier an der Glaner Straße weiter nutzen wollen. Die Stadt hat das Gebäude jedoch zum Verkehrswert an das Autohaus verkauft. Mit der Firma Beier sei besprochen, dass die Fahrzeuge der DLRG längstens bis Mitte nächsten Jahres dort abgestellt werden dürfen, erklärt Bauamtsleiter Hans Ufferfilge auf Anfrage unserer Zeitung. Bei der Suche nach einem Ausweichquartier seien auch die Lebensretter gefordert, sagt er.

Förderbescheid fehlt

Der Mietvertrag über die Räume in der alten Feuerwehrwache sei verlängert worden, bestätigt Ufferfilge weiter. „Die DLRG kann dort so lange bleiben, bis die Bauarbeiten für das Urgeschichtliche Zentrum beginnen.“ Wann das sein wird, kann der Stadtsprecher derzeit nicht sagen. Anfang Mai wurde die Stadt mit dem Projekt Wallanlage samt „Herrlichkeit“ und Urgeschichtlichem Zentrum in das Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen. Der offizielle Förderbescheid werde aber erst im Juli oder August erwartet. Dann beginnen die konkreten Planungen. Insgesamt sollen 9 Millionen Euro, davon 6 Mio. Euro vom Bund, fließen. Ufferfilge geht daher nicht davon aus, dass die Bauarbeiten an der alten Feuerwache noch in diesem Jahr beginnen.