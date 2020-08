Verkehr: Bauarbeiten für neue Ampelanlage voll im Gange

Wildeshausen Anlässlich der Sommertour 2020 hat sich die Wildeshauser CDW-Fraktion bei strömendem Regen mit Manfred Meyer (Stadtverwaltung) an der Baustelle Ampelanlage Westring/Bargloyer Weg getroffen. „In den letzten drei Wochen ist viel auf dieser Baustelle passiert“, so der Eindruck der CDW. Die Kreuzung werde komplett umgearbeitet. Schleifenschaltungen wurden in die Fahrbahn gelegt, Stromkästen verlegt. Zurzeit ist die Baukolonne dabei, den Untergrund der Fahrbahnen auf dem Westring im Bereich der Ampelanlage zu verstärken. Die Verkehrsbehinderungen auf dem Westring durch die derzeit einspurige Verkehrsführung, per Ampel geregelt, sind dabei erheblich.

Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme sei bis Anfang September zu rechnen, erfuhr die CDW. Den Bürgersteig auf dem Bargloyer Weg zwischen Westring und Kapitän-Strasser-Straße begrüßt sie. Nach dem Umbau werde der Bargloyer Weg auf diesem Abschnitt wesentlich sicherer für die Fußgänger.

Aktuell laut CDW ein Problem: wie mit Schulbeginn eine Sicherung der Baustellenquerung für Radfahrer und Fußgänger erreicht werden könne. „Die Verkehrsinsel, die nach Baufertigstellung abgebaut wird, bietet keinen ausreichenden Schutz bei der jetzigen hohen Verkehrsdichte.“ Hier hofft die CDW, dass die Verwaltung noch bessere Möglichkeiten finden kann.