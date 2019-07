Wildeshausen Martin Bruns kann es kaum glauben: „Da fahren Leute mit dem Fahrrad auf dem schmalen Fußweg – allerdings in die entgegengesetzte Fahrtrichtung“, hat der pensionierte Polizist beobachtet. Vor allem in Zwischenbrücken komme es immer wieder zu kritischen Situationen in Wildeshausen. Erst kürzlich hätte ein Autofahrer blitzschnell reagiert, weil der Radfahrer auf der „falschen Seite“ fuhr.

Bruns gehört zu den Aktiven der „Wildeshauser Initiative für Radverkehr“ (WIR), die sich für eine fahrradfreundliche Kreisstadt einsetzt. Gut 25 Radfahrer waren am vergangenen Freitag dem Aufruf der Initiative zu einer Radtour gefolgt, um als „kritische Masse“ durch die Stadt zu fahren – und zwar auf der Straße. Dabei sahen sich die Teilnehmer der Tour nicht nur die Situation an Westerstraße und Kaiserstraße an, sondern auch an den Schulen. Für Zwischenbrücken wünschen sich Bruns und seine Mitstreiter, dass ein Schutzstreifen markiert wird, damit Radfahrer auf der Straße fahren können. „Dann kommen die Autofahrer über eine Strecke von 300 Metern einmal etwas langsamer voran“, meint der 65-Jährige. Schon heute gilt in Zwischenbrücken Tempo 30.

Brief an Kuraschinski

Die vor gut einem Jahr gegründete Initiative „WIR“ hat Bürgermeister Jens Kuraschinski kürzlich ein Schreiben übergeben, in dem sie deutlich macht, dass die derzeitigen Radwege-Markierungen nicht den Wünschen vieler Betroffener entsprechen. „An jeder Einmündung, wo ein Schutzstreifen für die Radfahrer geschaffen wurde, muss dieser farblich abgesetzt werden, damit die Kraftfahrzeugführer die Schutzstreifen der Radfahrer besser erkennen“, heißt es in dem Brief. Die Markierung könne rot oder grün sein. Während im Kreisverkehr, etwa an der Visbeker Straße, der Radweg rot markiert sei, tue sich die Stadt damit an der Ahlhorner Straße schwer, erklärt Bruns.

Der frühere Polizist nennt ein markantes Beispiel: Auf der Ahlhorner Straße wird der Schutzstreifen im Bereich der Abbiegespur zur Dr.-Dürr-Straße nicht weitergeführt. Autofahrer gingen davon aus, dass sich der Radfahrer auf der Straße verkehrswidrig verhält. Radfahrer hingegen seien verunsichert und würden dann plötzlich auf dem Gehweg fahren – und ein Stück weiter wieder auf dem Schutzstreifen der Straße. Bruns: „Hier halten wir eine komplett durchgängige Markierung auf beiden Seiten für erforderlich.“ Bei der Fortsetzung des Schutzstreifens würden die Autofahrer zudem eher erkennen, dass sie in diesem Bereich nicht die Möglichkeit haben, einen Radfahrer zu überholen. Aktuell würden sich die Kraftfahrer vordrängeln. Nicht selten werde sogar gehupt. „Wenn ein Trecker mit 25 km/h voran fährt, müssen sich Autofahrer auch gedulden.“

Warten auf den Streifen

Weiterhin auf einen gut 1,50 Meter breiten Schutzstreifen warten müssen die Radfahrer auf der Glaner Straße. „Das Projekt ist in Vorbereitung, wird sich aber noch hinziehen“, sagt Stadtsprecher Hans Ufferfilge unter Hinweis auf die hohe Auftragslage. Derzeit habe die Stadt diverse Tiefbauprojekte in Arbeit, etwa die Erschließung der Gerste- und der Roggenstraße sowie der Ampelanlage am Westring in Höhe Bargloyer Weg. Der Rat hatte beschlossen, auf der Glaner Straße zwei Schutzstreifen für Radfahrer zu markieren. Auf der Südseite, vor dem Bürgersteig, soll eine Parkverbotszone eingerichtet werden.