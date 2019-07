Wildeshausen Wildeshausen will mehr für den Radverkehr in der Innenstadt tun. Schon seit langer Zeit bestand der Wunsch, dass Radfahrer die Kleine Wallstraße auch entgegen der Einbahnstraße nutzen dürfen, wie Baudezernent Manfred Meyer erklärt. Nach dem Umzug der Fleischerei Tonn an die Visbeker Straße sei das nun möglich.

Der Bauhof habe in der Kleinen Wallstraße Markierungen für Parkplätze entfernt, so dass ein Begegnungsverkehr einfacher möglich wäre. Auch die „Wildeshauser Initiative für Radverkehr“ (WIR) hat sich nach den Worten von Martin Bruns gewünscht, dass die Straße umgebaut und in beide Richtungen für die Radfahrer freigegeben wird. Allerdings stehen die Fahrzeuge „jetzt noch gefährlicher“ da als vorher, haben Bruns und seine Mitstreiter beobachtet. Der erste Falschparker habe ein Bremer Nummernschild gehabt. Die Initiative WIR wünscht sich eine bessere Aufklärung. Vielleicht helfe auch einmal ein Zettel an der Windschutzscheibe. Erst kürzlich hatte die Radfahr-Initiative Nachbesserungen bei den Radfahrschutzstreifen, so an der Ahlhorner Straße, gefordert.