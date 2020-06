Zeugenaufruf Der Stadt Wildeshausen: Belohnung für Hinweise zu Schmierereien

Wildeshausen Im Stadtgebiet Wildeshausen sind seit einiger Zeit an Mülleimern, Sitzbänken, Verkehrszeichen und anderen Orten Farbschmierereien in Form des Schriftzuges „minus eins“, „minus 1“ oder „minus one“ festzustellen. Ein besonderes Ärgernis, zumal die Beseitigung des Schriftzuges mit nicht unerheblichem zeitlichen und damit auch finanziellen Aufwand verbunden ist, teilt die Stadt Wildeshausen mit. Außerdem bliebe die Beseitigung durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes ohne Erfolg, da nach Beseitigung zeitnah der Schriftzug wieder „aufgetragen“ werde.

Ein Zustand, den die Stadt Wildeshausen nicht gewillt ist, weiterhin hinzunehmen. Es wurde bereits Strafanzeige erstattet, die bisher noch nicht zur Ermittlung des Verursachers geführt hat. Um die Ermittlungen zu unterstützen, setzt die Stadt Wildeshausen nunmehr eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die letztlich zur Ermittlung des Verursachers führt.

Wer konkrete Hinweise zur Täterermittlung geben kann, wird gebeten, diese an die Stadt Wildeshausen, Ansprechpartner Michael Müller, Telefon 04431/88100 oder per E-Mail an michael.mueller@wildeshausen.de, mitzuteilen.

