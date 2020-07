Zur Prävention: Polizeibeamte mit Bodycams im Landkreis unterwegs

Wildeshausen Durchschnittlich 68 Angriffe auf Polizisten jedes Jahr – Tendenz steigend. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik der vergangenen drei Jahre der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hervor. „Ebenso wie andere Delikte sind insbesondere Straftaten nicht hinnehmbar, bei denen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aktiv angegriffen oder passiv an der Ausübung ihrer Pflicht gehindert werden“, sagt Carsten Hoffmeyer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.

• Das bringen Bodycams

„Aus diesem Grund setzen wir ab sofort Bodycams als ergänzendes Element der Eigensicherung ein, welches die Kolleginnen und Kollegen durch seine deeskalierende Wirkung vor Angriffen bewahren soll“, erklärt er.

Für die Polizisten in Wildeshausen ist die Nutzung von Bodycams kein Neuland mehr. In den vergangenen Monaten kamen sie bereits testweise zum Einsatz. Die Ordnungshüter versprechen sich vom Einsatz der Kameras, Übergriffe auf Polizisten durch eine präventive und abschreckende Wirkung zu reduzieren. Aber auch die Sicherheit Dritter soll verbessert werden. Außerdem können damit Beweise gesichert werden.

• So funktionieren sie

Um Gewalttaten abzuwehren und den präventiven Charakter der Maßnahme zu verdeutlichen, kündigen die Polizisten das Filmen gegenüber den Personen zunächst an und aktivieren anschließend die Aufnahme manuell per Knopfdruck. Durch ein rotes Lichtzeichen an der Bodycam wird signalisiert, dass aufgezeichnet wird. So wird der Verlauf von polizeilichen Einsätzen objektiv und unveränderbar dokumentiert.

Da das Videomaterial in Ermittlungsverfahren als Beweismittel dient, können Straftaten besser verfolgt werden. Diese Tatsache hat Pilotprojekten zufolge den Effekt, dass potenzielle Gewalttäter vor Angriffen zurückschrecken, da die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung steigt.

• Dann sind sie im Einsatz

Sind bei einem polizeilichen Einsatz aufgrund des Verhaltens der Personen beispielsweise Angriffe, Widerstandshandlungen oder spontane (Gruppen-)Solidarisierungen zu erwarten, kommen die Bodycams insbesondere zur Gefahrenabwehr, also zum Schutz der Polizisten aber auch Dritter, zum Einsatz.

„Besonders wichtig, um eine deeskalierende Wirkung zu entfalten, ist, dass der filmende Polizist für jedermann sofort und deutlich erkennbar ist“, heißt es vonseiten der Polizei. Dies werde durch eine offene Trageweise an der Schutzweste und durch den Schriftzug „Videoaufzeichnung“ erreicht.

Nach der Aufzeichnung wird das Videomaterial der Bodycams zunächst gesichert und automatisch gelöscht, sofern es nicht als Beweismittel dient.