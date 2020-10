Zwei Brände in der Nähe von Schulen

Wildeshausen Zu einem Flächenbrand an der Konradstraße in Wildeshausen hinter der Realschule sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend gegen 20.20 Uhr gerufen worden. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf einen brennenden Laubhaufen auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern, teilt die Polizei mit. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das offenbar durch ein angezündetes Kleidungsstück verursacht worden war. Sachschäden entstanden nicht. Wer das Kleidungsstück entzündet hat, ermittelt nun die Polizei. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0 44 31/94 11 15.

Zu einem weiteren Brand in einer Holzhütte auf dem Gelände von Gymnasium an der Erlenstraße ist am Sonntag um 18.43 Uhr die Freiwillige Feuerwehr gerufen worden. Dort brannten nach deren Angaben Unrat und Papier. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden, teilt die Feuerwehr mit.