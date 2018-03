Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Wildeshausen Zwei Autofahrer, die unter Drogen gestanden haben, hat die Polizei am frühen Samstag in Wildeshausen erwischt. Gegen 0.50 Uhr kontrollierte eine Streife auf der Pestruper Straße den Wagen eines 20-jährigen Autofahrers aus Vechta. Sie merkte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 6.30 Uhr stoppten Beamte einen Wagen in der Hermann-Ehlers-Straße. Bei dem 24-jährigen Fahrer aus der Samtgemeinde Werlte wurden „körperliche Auffälligkeiten“ festgestellt, die auf Betäubungsmittel hinwiesen. Zudem war der Wagen des 24- Jährigen, der eine bulgarische Zulassung hatte, nicht versichert.

Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.