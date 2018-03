Zwei Pkw stoßen zusammen

Wildeshausen Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw ist es laut Polizei bereits am Donnerstag in Wildeshausen gekommen: Gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz Gildeplatz wollte eine 85-jährige Fahrerin aus Großenkneten am Fahrzeug eines 28-jährigen Wildeshausers vorbeifahren. Der Mann sah, dass es zu einem Zusammenstoß kommen würde. Trotz mehrfachen Hupens setzte die Frau die Fahrt fort und fuhr in den Pkw des Wildeshausers.

Der Pkw der Frau wurde an der Fahrertür erheblich beschädigt, der Wagen des 28-Jährigen wurde leicht beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von geschätzten 5000 Euro.