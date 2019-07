Winkelsett Um 6.20 Uhr war die Feuerwehrleitstelle bei der ersten Alarmierung noch von einem „Mittelbrand“ ausgegangen. Doch das musste wenig später geändert werden: Bei einem „Großbrand“ in Winkelsett ist am frühen Freitagmorgen ein etwa 100 Meter langer Putenstall bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Mehr als 130 Einsatzkräfte aus acht Feuerwehren bekämpften die Flammen.

Schon auf dem Anfahrtsweg habe man eine tiefschwarze Rauchsäule über dem Brandort sehen können, berichtet Feuerwehrpressesprecher Christian Bahrs, der als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln mit ausgerückt war. Zunächst waren die Feuerwehren aus Beckeln (in deren Löschbezirk der Brandort liegt), Colnrade und Harpstedt alarmiert worden, später wurden auch die Wehren aus Groß Ippener und Wildeshausen gerufen. Die Einsatzleitung lag bei Frank Bollhorst, Ortsbrandmeister in Beckeln und stellvertretender Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Harpstedt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte loderten Flammen aus den Lüftungsschächten, an den Seiten drang Qualm aus dem Gebäude. Ausgerüstet mit Atemschutz, begannen die ersten Trupps mit dem Löschen. Später wurde auch aus dem Korb der Drehleiter aus Wildeshausen heraus ein Löschangriff unternommen.

Um am Brandort für ausreichend Löschwasser zu sorgen, wurden zwei Leitungen zu Hydranten gelegt – der eine an der Zufahrtsstraße zum Betrieb, der andere an der Kreisstraße 5 unweit der Gastwirtschaft Meyer. Insgesamt seien etwa 1500 Meter Schlauchleitung aufgebaut worden, berichtet Bahrs. Darüber hinaus wurden Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr zwischen dem Brandort und einem Hydranten in Wohlde eingesetzt.

Tiere befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht in dem Gebäude. Ursprünglich sollten junge Puten am Freitag eingestallt werden, dafür war in den vergangenen Tagen frisches Stroh ausgelegt worden.

Nach etwa zwei Stunden sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, schätzt Bahrs. Die Feuerwehren aus Beckeln, Colnrade und Harpstedt blieben noch wegen der Nachlöscharbeiten, die sich „extrem lange hinzogen“. Der Grund waren etliche Glutnester in den Dachbalken. Immer wieder flammte Feuer auf. Mit einem Bagger wurde bereits mit dem Abriss begonnen.

Am späteren Vormittag rückten die Wehren aus Colnrade und Harpstedt sowie teils auch aus Beckeln ab, jetzt übernahmen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Klein Henstedt, Kirch- und Klosterseelte sowie Prinzhöfte-Horstedt.

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Am frühen Morgen waren an der Decke des Stalls angebrachte Gasheizstrahler eingeschaltet worden. Vermutlich sei die Brandursache in einem der Heizstrahler zu finden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 100 000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit mehr als 20 Fahrzeugen im Einsatz, darunter auch der Gerätewagen Atemschutz der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Ganderkesee. Der Malteser Hilfsdienst war vor Ort, um im Falle des Falles für die Einsatzkräfte da zu sein.

