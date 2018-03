Pkw schleudert auf die Seite

Winkelsett Auf 5000 Euro schätzt die Polizei die Schadenshöhe bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 19.20 Uhr in Winkelsett ereignete. Der Fahrer eines Pkw, ein 30-jähriger Wildeshauser, war mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er verlor anschließend die Kontrolle über seinen Pkw, der nach links über die Fahrbahn schleuderte. Dort fuhr der Wagen in einen Graben, aus dem er wieder auf die Fahrbahn schleuderte. Der Pkw kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt.