Einbruch in Sporthalle Wüsting

Wüsting Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in die Sporthalle in Wüsting, Straße An der Schule. Die bislang unbekannten Täter sollen sollen im Zeitraum vom Freitag, 20. September, 22 Uhr, bis Samstag, 21. September, 14 Uhr, über ein zuvor gewaltsam geöffneter Fenster in die Sporthalle eingedrungen sein. Die Täter haben in der Sprecherkabine zwei Schränke aufgebrochen. Entwendet wurde laut Polizei offensichtlich nichts. Der Sachschaden wurde auf 50 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 in Verbindung zu setzen, heißt es im Polizeibericht.