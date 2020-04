Wüsting Am Freitagabend ist in Wüsting ein Schuppen in Brand geraten. Das teilt die Feuerwehr mit.

Demnach wurden die Freiwilligen Feuerwehren Wüsting und Altmoorhausen alarmiert. Ein größerer Schuppen brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollausdehnung. Im Schuppen standen mehrere Gasflaschen und historische Fahrzeuge.

Die Feuerwehren löschten mit mehreren Strahlrohren den Schuppenbrand und sicherten gleichzeitig die anliegenden Gebäude vor dem Funkenflug.