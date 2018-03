Zwei Einbrüche in Praxen

Wüsting /Oberhausen In den Nächten zu Samstag und Montag ist es zu zwei Einbrüchen in Tierarztpraxen in der Gemeinde Hude gekommen. Hier drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Praxen ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bei der Tat zum Samstag (Ortsteil Oberhausen) wurden Bargeld sowie ein Sparschwein entwendet, teilte die Polizei mit. Bei dem weiteren Einbruch (Ortsteil Wüsting) nahmen die Täter ebenfalls Bargeld sowie vier Keramikspardosen mit.

Ein Zusammenhang mit einer Tat in der Nacht zu Freitag in Lemwerder sei nicht auszuschließen. Dort fielen den Tätern lediglich Medikamente in die Hände, die in der Tiermedizin verwendet werden. Eine Einnahme oder anderweitige Verwendung kann für Menschen schwere, möglicherweise sogar tödliche Folgen haben, so die Polizei. Insofern bitten die Beamten dringend darum, diese Medikamente (Polamivet und Release) nicht anzuwenden. Um eine (auch anonyme) Rückgabe an die Praxis oder an eine andere Stelle, die eine Weiterleitung veranlassen könnte, wird gebeten.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleiben der Beute machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake Telefon 0 44 01/93 50, Lemwerder Telefon 04 21/6 74 98) oder Wildeshausen Telefon 0 44 31/94 10 in Verbindung zu setzen.